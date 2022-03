Maroc-RD Congo: Lekjaa se réunit avec les joueurs

Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa, tiendra une réunion avec les joueurs de la sélection nationale, ce lundi, à la veille du match décisif contre la RD Congo, pour la phase retour des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Selon Al-Araby Al-Jadid, Lekjaa a décidé de tenir cette réunion avec les joueurs et le staff technique afin de les motiver et les encourager à décrocher la victoire et la qualification.

La même source ajoute que Lekjaa tient à cette qualification, et compte également sur la présence des supporters pour donner un boost aux éléments nationaux.

Notons que le match se tiendra mardi à 19h30 au stade Mohammed V de Casablanca.

