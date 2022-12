Maroc-Portugal : voici le pronostic des pandas Suhail et Thuraya (VIDEO)

Le couple de pandas Suhail et Thuraya s’est prononcé une fois de plus sur qui sortira vainqueur de la rencontre Maroc-Portugal ce samedi. Les pandas avaient déjà prédit la victoire des Lions de l’Atlas face à la Roja, le 6 décembre.

Les hommes de Walid Regragui avaient remporté la victoire face à l’Espagne lors des tirs au but 3-0, confirmant la prédiction des pandas. Ils ont indiqué que la rencontre Maroc-Portugal sera en faveur de Cristiano Ronaldo et de ses compagnons aujourd’hui.

Mais il faut savoir que les pronostics des pandas géants, Suhail et Thuraya, sont loin d’être à 100 % en termes de précision. De nombreuses annonces se sont avérées fausses, notamment les victoires de la Croatie et de la Belgique contre le Maroc. Wait and see.

A.O.