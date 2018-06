Maroc-Portugal: Ronaldo “homme du match”

Même si Ronaldo a marqué l’unique but du match et donc donné la victoire à son équipe, plusieurs joueurs marocains, dont Nourredine Amrabet n’ont pas démérité et ont été félicités par les internautes sur la toile. Ces derniers ont contesté le fait que Ronaldo soit “homme du match”.

Cristiano Ronaldo a été nommé “homme du match” suite à la victoire du Portugal contre le Maroc (1-0). Le CR7 a inscrit l’unique but du match à la 4ème minute sur coup franc. C’est sa 85ème réalisation avec le maillot du Portugal et c’est un record.