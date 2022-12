Maroc-Portugal: Ronaldo dans le onze de départ ou remplaçant ?

C’est fait! Les Marocains y croyaient dur comme fer et c’est la première fois que l’optimisme général a primé. Résultat des courses, les Lions de l’Atlas se sont qualifiés aux quarts de finale, de la Coupe du monde Qatar 2022 après leur victoire historique aux tirs au but sur la Roja de Luis Enrique.

Ce match de 8ème de finale âprement disputé entre les équipes marocaine et espagnole, le premier de la Coupe du monde s’étant terminé sur le score de 0-0 après le temps réglementaire et les prolongations, a donné raison au sélectionneur national, Walid Regragui qui n’a eu de cesse de croire aux chances de ses joueurs, tout en ayant à l’esprit que pour les Lions de l’Atlas, la mission sera difficile, mais pas impossible, même contre des équipes européennes de renommée mondiale.

La belle aventure des Lions de l’Atlas continue donc au Qatar et le quart de finale auquel ils ont accédé les mettra encore aux prises avec un gros morceau qu’est la Seleçaô das quinas (la sélection des boucliers) portugaise. Et qui dit Portugal dit Cristiano Ronaldo, connu aussi sous de le nom de CR7.

Cependant, la question qui interpelle aussi bien les observateurs que les supporters marocains et portugais est de se demander si CR7 sera titulaire au sein de l’équipe portugaise, samedi prochain, 11 décembre, lors du match qui opposera cette dernière aux Lions de l’Atlas, dans un quart de finale inédit et s’annonçant passionnant à plusieurs titres.

Question légitime, sachant que le sélectionneur portugais, Fernando Santos, a pris une décision radicale en décidant de ne pas compter sur CR7 dans son onze de départ, lors du 8ème de finale contre la Suisse. Match qui s’est terminé sur le score fleuve de 6-1 en faveur de la Seleçao et le quintuple Ballon d’or y a été ainsi remplacé par Gonçalo Ramos, jeune joueur de 21 ans du Benfica de Lisbonne, en pointe de l’attaque portugaise.

La doublure de Ronaldo a été l’auteur de 3 des 6 buts. Ce qui veut sans doute supposer que le choix du sélectionneur portugais de ne pas avoir titularisé Ronaldo a été bien mûri et judicieux, même s’il a été mal appréhendé, par la planète foot, Etait-ce une sanction à l’encontre de CR7? Fernando santos a réfuté cette thèse, soutenant mordicus qu’il ne s’agit que d’un choix « stratégique ».

Plusieurs observateurs ne sont pas de cet avis et mettent en cause le jeu mitigé de CR7 pendant le Mondial et son « attitude » à sa sortie face à la Corée du Sud qui a été pointée du doigt et n’a pas été du tout appréciée par l’entraîneur lusitanien. « Je n’ai pas du tout aimé! Mais on résout ces affaires-là à la maison et il faut penser au match de demain » a déclaré Santos, la veille du match Portugal-Suisse. CR7 a joué le dernier quart d’heure de la rencontre et a été incapable de marquer. Il est alors rentré aux vestiaires sans trop tarder pendant que ses coéquipiers célébraient la victoire.

Tout cela augure-t-il de la fin prochaine d’une époque où Cristiano Ronaldo caracolait aussi bien dans les rencontres inter-clubs qu’en sélection? A 37 ans, va-t-il raccrocher les crampons? Du moins en ce qui concerne son équipe nationale, car selon des rumeurs persistantes, il aurait déjà signé, à coups de millions d’euros sonnants et trébuchants;-250 millions pour 2 ans, croient savoir de nombreux médiats internationaux-, avec le club saoudien Al-Nassr, de la capitale Ryad.

En tous les cas, après une saison mi-figue, mi-raisin avec Manchester et la résiliation de son contrat avec le club anglais de ses débuts, CR7 est aussi la cible de ses propres compatriotes qui ne le considèrent plus comme essentiel à leur équipe nationale. En effet, les résultats d’un sondage réalisé par Abola, un média portugais, ont été sans appel et sans équivoque : la baisse de la cote de popularité du joueur et le désir des Portugais de ne plus le voir porter le maillot vert et rouge de leur sélection se dessine, comme il est devenu persona non grata pour les Red Devils de Manchester qui, pourtant, l’idolâtraient presque.

Aussi, un quart de finale Maroc-Portugal, sans CR7 est-il l fort plausible si Fernando Santos persiste et signe en le laissant encore se morfondre sur le banc des remplaçants, comme lors du match conte la Nati suisse.

Si cela s’avérait, cela signifierait-il que le glas a sonné concernant la carrière internationale de Cristiano, Ronaldo et la fin d’une belle et longue épopée? Une étoile du football mondial est-elle sur le point de s’éteindre? Les nombreux supporters de par le monde ne souhaitent pas un tel baisser de rideau pour une si grande vedette et une telle fin de carrière internationale.

Nous en saurons davantage sur l’avenir international de Ronaldo ce samedi, â l’entame du quart de finale Maroc-Portugal. Wait and see!

Larbi Alaoui