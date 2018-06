Maroc-Portugal: pourquoi il faut y croire (spécialistes)

Des analystes sportifs de l’agence de presse polonaise ont affirmé le 19 juin que la sélection du Maroc regorge de potentialités capables de défier le Portugal pour son second match en Coupe du monde. Ils ont confié que la défaite des Lions de l’Atlas contre l’Iran ne signifie pas qu’ils seront une proie facile pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo. «Cet échec en premier match du Mondial pourrait nous faire découvrir un nouveau visage de la sélection du Maroc», ont-il estimé.

Les analystes ont ajouté que les joueurs marocains sont de parfaits techniciens avec des individualités leur permettant de créer la surprise contre la Seleçao, soulignant que les deux sélections présentent presque le même style de jeu.

«Cette similitude nous offrira une belle affiche footballistique où les deux équipes auront les yeux rivés sur les trois points de la victoire: Le Maroc pour ressusciter ses chances d’atteindre le 2ème tour et le Portugal pour s’approcher davantage de la qualification», ont-il expliqué. Et de rappeler que les Lions de l’Atlas méritent amplement leur place dans ce Mondial après avoir signé sur un excellent parcours lors des éliminatoires et en s’imposant contre la redoutable Côte d’Ivoire, l’une des plus grandes sélections africaines.

«Ce serait une grosse erreur de la part du Portugal de sous-estimer le Maroc dont les joueurs au talent indéniable joueront le tout pour le tout. Les Lions de l’Atlas ont perdu contre l’Iran non pas parce qu’il est fort, au contraire. Une erreur individuelle à la dernière minute a malheureusement empêché le Maroc de réaliser une entrée remarquable au Mondial», ont-il précisé.

Les spécialistes ont ainsi appelé le Maroc à avoir confiance en ses potentialités et à tourner la page de l’Iran pour se concentrer sur le match d’aujourd’hui, assurant que la rencontre entre les deux sélections sera intéressante.

N.M.