Maroc-Portugal: les déclarations du sélectionneur portugais

“L’équipe du Maroc a très bien joué, produit une bonne prestation, ce qui a conditionné le jeu des portugais. Contre le onze marocain, les joueurs ont beaucoup couru tout comme contre les Espagnols et il faudra probablement modifier notre stratégie après les 30 minutes de jeu. Dans les prochains matchs à commencer par celui face à l’Iran, nous devons apporter des ajustements, faire mieux, pousser et essayer d’avoir plus de possession de ballon”, ajoute Fernando Santos.

“On a bien commencé et exercé du pressing tout en se créant certaines occasions. Mais c’était un match difficile et il fallait savoir faire face à cette pression”, a-t-il indiqué en conférence de presse.