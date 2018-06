Maroc-Portugal: la FIFA réagit aux accusations d’Amrabat

Et d’ajouter que l’instance condamne lourdement ces déclarations faites “par un membre de la sélection du Maroc”. “Les arbitres de la FIFA ont reçu des instructions claires concernant leurs comportements avec les équipes du Mondial. A ce propos, la FIFA confirme que Mr Mark Geiger a agi de manière exemplaire et professionnelle lors du match Maroc-Portugal”, a défendu la FIFA.

Ce jeudi 21 juin, la FIFA a réagi aux accusations d’Amrabat et n’a pas hésité à longuement défendre l’arbitre de la rencontre. “C’est avec grand regret que nous avons appris les informations diffusées par la presse au sujet de Mr. Mark Geiger qui a arbitré le match Maroc-Portugal, du Groupe B. Ce dernier dément catégoriquement toutes ces allégations et nie avoir demandé le maillot d’un joueur portugais”, a tranché la FIFA sur Tweeter.