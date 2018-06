Maroc-Portugal: heure, chaines, compos…ce qu’il faut savoir

C’est ce mercredi que le Maroc affronte le Portugal. La rencontre qui aura lieu au Luzhniki Stadium à Moscou à partir de 13 heures (GMT+1) sera retransmise sur Al Aoula HD, Arryadia, Irib TV3, Sport TV1, Italia 1, BeIn Sports HD, BeIn Sports HD1 FR, RTS Deux HD, BeIn Sports MAX 2 HD AR et BeIn Sports MAX 1 HD AR.

C’est mission quasi-impossible pour le Maroc qui doit impérativement s’imposer face au Portugal. Les Lions de l’Atlas sont derniers de leur groupe, après la cruelle défaite face à l’Iran lors du premier match. Dans le même temps, le Portugal et l’Espagne avait fait match nul (3-3) avec un triplé de Ronaldo qui a marqué les esprits.

La sélection marocaine doit être psychologiquement prête dans son match décisif face aux portugais pour le compte de la deuxième journée de la coupe du monde (groupe B), a déclaré le sélectionneur Hervé Renard en conférence de presse.

“Il faut impérativement croire en nos chances”, a insisté Hervé Renard, ajoutant que la décision à propos de la titularisation de Noureddine Amrabat sera prise après la dernière séance d’entraînement d’avant-match.

“Nous n’allons pas fouler la pelouse en étant battus, sinon on ne prend pas le bus pour rallier le stade”, a ajouté l’entraîneur.

“Affronter le champion d’Europe en titre permettra d’évaluer notre vrai niveau”, a-t-il estimé. Selon lui, il faudra “être plus compact et meilleur que d’habitude. Faire beaucoup plus et beaucoup mieux”.

Le onze marocain devra être à plus de 100% de ses moyens et surtout faire “le vide sur la défaite” contre l’Iran lors de laquelle elle avait “mal utilisé les côtés après la demi-heure de jeu”. Pour Nabil Dirar, ce match est “une finale et les joueurs sont prêts à tout donner sur le terrain pour jouer la gagne et non pas le partage des points”.

Le sélectionneur a-t-il prévu un plan anti-Ronaldo? “Ronaldo parvient toujours à trouver quelque chose pour faire la différence ou au moins mettre son équipe dans le droit chemin…”, a-t-il expliqué.

“La seule chose que je peux vous dire, c’est que c’est un joueur exceptionnel. Le mot n’est peut-être même pas assez fort, mais il faut tout faire pour le rendre moins exceptionnel demain”, a ajouté Renard.

“Si on met trois joueurs pour marquer Ronaldo, comment va-t-on surveiller les autres? Les Portugais sont champions d’Europe…n’oubliez pas qu’ils ont remporté l’Euro sans Ronaldo qui s’était blessé en finale…”.

Face au Portugal, Hervé Renard pourrait aligner les onze joueurs suivants: Munir Mohamedi, Nabil Dirar, Mehdi Benatia, Roman Saiss, Achraf Hakimi, Karim El Ahmadi, Younes Belhanda, Mbark Boussoufa, Amine Harit, Hakim Ziyech et Khalid Boutaib.

Concernant le Portugal, l’entraineur devrait aligner son équipe type: Rui Patricio, Raphael Guerreiro, Jose Fonte, Pepe, Cedric, João Mário, João Moutinho, William, Bernardo Silva ; Cristiano Ronaldo et Gonçalo Guedes.

Soufiane Laraki