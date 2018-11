Le Maroc parmi les favoris de la CAN 2019, selon Javier Aguirre (Vidéo)

Après les victoires du Maroc face au Cameroun et la Tunisie, le sélectionneur égyptien Javier Aguirra a assuré que les Lions de l’Atlas sont favoris pour remporter la CAN 2019. Dans une interview accordée à la chaîne égyptienne On Sport, le technicien a affirmé que la sélection de l’Egypte est forte et a toutes ses chances pour être sacrée, soulignant que la tâche ne sera pas facile en présence de grandes sélections comme le Cameroun, le Mozambique ou encore le Maroc.

Aguirre a également précisé que son objectif actuellement est de remporter la prochaine Coupe d’Afrique avec l’Egypte.

Rappelons que le Maroc s’est qualifié à la CAN 2019 après sa victoire face au Cameroun et la défaite du Malawi contre les Iles Comores.

S.L.