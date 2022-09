Maroc-Paraguay: mobilisation sécuritaire renforcée à Séville

Les éléments qu’a connus la fin du match amical Maroc-Chili, à, Barcelone, ont eu des conséquences à Séville où aura lieu, demain mardi 27 septembre, la rencontre amicale des Lions de l’Atlas, contre l’équipe Paraguayenne..

Selon le site espagnol « Okdiaro », nervosité et mobilisation sécuritaire règnent à la capitale de la région de l’Andalousie, Séville, dans la perspective du match Maroc-Paraguay, surtout après ce qui s’est passé au stade Cornellà El-Prat du RDC Espanyol.

Des instructions strictes et de nombreuses mesures ont été prises dans le but de sécuriser la rencontre et d’éviter tout envahissement du terrain par certains supporters, a ajouté la même source. Et de préciser que les services sécuritaires sévillans auront à l’œil les supporters marocains, aussi bien à l’entrée au stade qu’à la sortie, au coup de sifflet final du match.

Pour rappel, le match amical Maroc-Paraguay se déroulera au stade Benito Villamarin, à partir de 20h, heure marocaine.

L.A.