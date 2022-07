Maroc-Nigéria: la réaction insolite de Rosella Ayane (VIDEO)

Les Lionnes de l’Atlas ont offert au public marocain un vrai spectacle durant la CAN féminine 2022. Les joueuses de Reynald Pedros ont réussi à éliminer, lundi, le détenteur du titre 2018, le Nigéria, en demi-finale. Les Lionnes ont su s’imposer aux tirs au but face aux Super Falcons sur le score de 5 buts à 4 (1-1).

On peut dire que Roselle Ayane (n° 23) a été la femme de la rencontre, puisqu’elle a marqué le but offrant la victoire à l’équipe nationale. La réaction de l’attaquante, qui évolue chez Tottenham, a été des plus insolites après son but, du fait qu’elle n’a pas réalisé sur le coup la consécration et la joie qu’elle venait d’offrir au Maroc et aux Marocains.

Les Lionnes de l’Atlas se voient ainsi offrir une place en finale de la CAN féminine 2022, mais pas que, puisqu’elles sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2023.

S.L.

Rosella Ayane qui n’est pas au courant qu’elle vient de qualifier son équipe en Finale 😂😂 pic.twitter.com/eCDC6OPYvv — TFT MOROCCO 🇲🇦 (@TFT_Morocco) July 18, 2022