Maroc-Niger: ce qu’a dit Vahid Halilhozidc sur Walid El Karti

L’entraîneur national, Vahid Halilhodzic a salué, mardi soir à Marrakech, l’état d’esprit de la sélection nationale lors de ces deux matches amicaux.

“Je suis satisfait de l’état d’esprit des joueurs de la sélection nationale qui ont livré une belle performance”, s’est félicité Halilhodzic lors d’un point de presse à l’issue du match ayant opposé mardi soir, au Grand stade de Marrakech, la sélection nationale de football à son homologue du Niger, en match amical.

Le match a été satisfaisant malgré le manque de réalisations, a-t-il estimé, notant que l’équipe nationale qui a raté pas moins de 20 occasions pourrait faire mieux.

“Mon objectif principal est de créer une équipe compétitive capable de donner les meilleurs résultats afin d’atteindre un niveau supérieur”, a-t-il souligné.

“Lors de ces deux matchs amicaux, j’ai opté pour deux équipes différentes en vue de voir et d’évaluer le niveau des joueurs et de découvrir leurs potentialités sur le terrain pour choisir les meilleurs”, a-t-il expliqué.

Pour Vahid Halilhodzic, Walid El Karti a été la belle surprise de cette rencontre, ajoutant que ce joueur “intéressant” et talentueux a beaucoup de choses à montrer.

De son côté, l’entraîneur de l’équipe du Niger, Cheick Omar Diabate a exprimé sa satisfaction de la prestation de son équipe face aux Lions de l’Atlas, relevant que ce match amical a été une occasion pour identifier les lacunes et corriger les erreurs.

Il a, ainsi, loué le niveau de jeu de l’équipe nationale du Maroc, notant que son groupe composé essentiellement des jeunes est en phase de construction et qu’il travaillera davantage pour des meilleurs résultats.

Dans une déclaration à la presse, le joueur de l’équipe nationale, Oualid El Karti, qui a inscrit l’unique but de cette rencontre, s’est dit content du résultat malgré les nombreuses occasions ratées, ajoutant qu’il travaille avec sérieux pour développer son niveau et donner encore plus.

Pour sa part, Jawad El Yamiq, a indiqué que c’est la première fois que cette composition de l’équipe nationale joue ensemble, appelant l’ensemble des joueurs de la sélection nationale à travailler dur pour les prochains matchs.

La sélection marocaine de football a pris le meilleur sur son homologue du Niger sur le score de 1-0, en match amical disputé mardi soir au Grande stade de Marrakech. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Walid El Karti à la 21è minute de jeu.

Lors d’un premier match amical sur la même pelouse, les Lions de l’Atlas avaient été tenus en échec vendredi dernier par les Étalons du Burkina Fasso, un but partout.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des hommes de Vahid Halilhodzic aux qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2021) au Cameroun.

Le Maroc entamera ces qualifications en novembre prochain face à la Mauritanie pour le compte de la première journée du groupe 5, qui comprend également la République Centrafricaine et le Burundi.

S.L. (avec MAP)