Maroc-Niger: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Amical)

Les Lions de l’Atlas croisent le fer ce mardi 10 septembre avec le Niger en amical sur la pelouse du grand stade de Marrakech dans le cadre des préparations aux qualifications de la Coupe d’Afrique des nations 2021 au Cameroun et la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Après le nul face au Burkina Faso, Vahid Halilhozidc devrait, lors de ce 2ème test, donner du temps de jeu à d’autres joueurs qui n’ont pas eu la chance de participer à la première rencontre, notamment les joueurs de la Botola comme Walid El Karti, Abdelkarim Baadi ou encore Anass Zniti.

Ce match sera également l’occasion pour les Homme de Vahid de se réconcilier avec le public qui n’a toujours pas digéré sa déception après le choc de l’élimination précoce en Coupe d’Afrique. D’autant plus que le niveau de jeu, face au Burkina Faso, était loin d’être à la hauteur des espérances.

Halilhodzic s’est dit toutefois confiant que cette équipe peut faire mieux et s’améliorera au fur et à mesure des matches, relevant que le staff technique est en quête de la meilleure équipe nationale possible et des joueurs qui pourront appliquer son plan de jeu.

Le coup d’envoi de la rencontre face au Niger sera donné à 20 heures. Le match sera retransmis sur les chaînes marocaines Arryadia et Al Aoula.

Rappelons que le coach franco-bosniaque a appelé à soutenir Hakim Ziyach pour lui redonner confiance avec la sélection, car, a-t-il dit, ce joueur reste l’un des meilleurs gauchers évoluant dans les championnats européens et une grande valeur ajoutée pour la sélection.

N.M.