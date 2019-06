Maroc-Namibie: l’homme du match est Marocain (CAN 2019)

Suite à la victoire du Maroc face à la Namibie (1-0), ce dimanche sur la pelouse du stade Al Salam, en match comptant pour la première journée de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019, M’Barek Boussoufa a été désigné homme du match.

L’unique réalisation de la rencontre a été marquée par Itamunua Keimuine d’un but contre son camp (89e), après un coup franc tiré par Hakim Ziyech.

Les hommes d’Hervé Renard ont dominé la rencontre et étaient capables de finir la rencontre avec un score plus lourd, notamment grâce aux tentatives de Dirar et de Ziyech.

Selon certains observateurs, l’arbitre de la rencontre n’aurait pas sifflé un penalty en faveur des Lions en première période, après qu’un joueur namibien a taclé Nordin Amrabat dans la surface de réparation.

Rappelons que les Lions espèrent faire une bonne entame pour mener à bien leur mission. Les supporters marocains rêvent de la couronne africaine depuis 43 ans, après le seul et unique titre de l’histoire de l’équipe nationale remporté en 1976.

A.A.