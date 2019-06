Maroc-Namibie: les mots de Mehdi Benatia après la victoire

Le Maroc s’est imposé (1-0) face à la Namibie, en match comptant pour la première journée de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019. Le capitaine des Lions de l’Atlas, Mehdi Benatia, est revenu sur cette victoire dans un post publié sur ses réseaux sociaux.

“Le combat, le combat et toujours le combat voilà ma devise! Bravo à tout le monde, place maintenant à la récupération pour déjà se projeter sur notre prochain match de vendredi insha’Allah”, a-t-il écrit.

Notons que l’unique réalisation de la rencontre a été marquée par Itamunua Keimuine d’un but contre son camp (89e), après un coup franc tiré par Hakim Ziyech.

Les hommes d’Hervé Renard ont dominé la rencontre et étaient capables de finir la rencontre avec un score plus lourd, notamment grâce aux tentatives de Dirar et de Ziyech.

Le Maroc affrontera la Côte d’Ivoire vendredi 28 juin, avant de croiser les crampons avec l’Afrique du Sud, le 1er juillet.

