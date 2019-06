Maroc-Namibie: les mots de Boussoufa après la victoire (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont réalisé l’essentiel contre la Namibie, en raflant les trois points.

Le milieu de terrain de la sélection, Mbark Boussoufa, élu homme du match, est revenu sur cette victoire au micro de la FRMF.

“Ça fait plaisir d’être élu homme du match, mais le plus important c’est la victoire. C’est ce qui me donne le plus de satisfaction. Lors du stage, on a bien travaillé et c’était très dur. Le plus important c’est qu’on a commencé par une victoire”, a t-il confié.

Boussoufa s’est par ailleurs montré optimiste et déterminé pour les deux prochaines rencontres des Lions, contre la Côte d’Ivoire vendredi 28 juin et face à l’Afrique du Sud le 1er juillet.

