Maroc-Namibie: la joie des Lions après la victoire (VIDEOS)

Suite à leur victoire face à la Namibie (1-0), en match comptant pour la première journée de la phase de poules (groupe D) de la CAN 2019, les Lions de l’Atlas n’ont pas manqué de célébrer ce petit succès dans les vestiaires et dans le bus.

Plusieurs joueurs ont partagé des vidéos de leur célébration sur les réseaux sociaux.

Notons que l’unique réalisation de la rencontre a été marquée par Itamunua Keimuine d’un but contre son camp (89e), après un coup franc tiré par Hakim Ziyech.

Les hommes d’Hervé Renard ont dominé la rencontre et étaient capables de finir la rencontre avec un score plus lourd, notamment grâce aux tentatives de Dirar et de Ziyech.

A.K.A.