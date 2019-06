Maroc-Namibie: la compo des Lions de l’Atlas (CAN 2019)

Les Lions de l’Atlas et la Namibie vont s’affronter, ce dimanche sur la pelouse du stade Al Salam, en match comptant pour la phase de poules de la CAN 2019. Cette rencontre tant attendue se jouera à 15h30 (GMT+1) et sera diffusée sur BeIN Sports Fr 1, BeIN Sports MAX 1 et 2 AR.

Les Lions espèrent faire une bonne entame pour mener à bien leur mission. Les supporters marocains rêvent de la couronne africaine depuis 43 ans, après le seul et unique titre de l’histoire de l’équipe nationale remporté en 1976.

Voici le onze de départ pour le match Maroc-Iran:

Gardien

Yassine Bounou

Défenseurs

Medhi Benatia

Achraf Hakimi

Romain Saiss

Nabil Dirar

Milieux

M’barek Boussoufa

Youssef Ait Bennasser

Mehdi Bourabia

Attaquants

Nordin Amrabat

Hakim Ziyech

Youssef En-nesyri

A.K.A.