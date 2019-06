Maroc-Namibie: Hervé Renard a fait un reproche aux organisateurs

Le premier match des Lions de l’Atlas en Coupe d’Afrique des Nations, disputé dimanche au Caire et remporté aux dépens de la Namibie (1-0), a été “très difficile (…), mais nous avons réalisé le plus important”, a affirmé le sélectionneur national Hervé Renard.

La combativité des joueurs namibiens, qui ont des qualités dignes de respect, a surpris les Lions de l’Atlas, a analysé le technicien national en conférence d’après-match.

La première rencontre de toute compétition est généralement difficile mais l’essentiel est d’empocher les trois points de la victoire, s’est-il réjoui.

“Le retranchement en défense de l’adversaire ainsi que le bon niveau de ses joueurs ont compliqué notre tâche mais nous avons pu marquer et c’est ça l’important”, a poursuivi Hervé Renard, soulignant que “le but contre son camp fait partie du jeu et c’est ce qui était arrivé avec le Maroc lors du Mondial russe”.

Selon lui, la température a eu aussi un impact négatif sur la condition physique des joueurs. Hervé Renard a déploré qu’on n’a pas accordé aux joueurs une pause hydratation, comme c’était le cas hier (samedi) lors du duel Ouganda-RDC.

La Confédération africaine de football a décidé que les rencontres lors de la CAN 2019 en Egypte seront interrompues aux 30e et 75e minutes de jeu afin de permettre aux arbitres et aux joueurs de s’hydrater.

Sur la prestation des Lions de l’Atlas, le sélectionneur national les a remerciés pour leur pugnacité, notamment Boufal qui a apporté de la fraîcheur à l’équipe nationale avec ses débordements.

En Coupe d’Afrique des Nations, il est nécessaire de disposer d’alternatives fortes et multiples et “nous avons opéré beaucoup de changements en raison de la fatigue et de la température élevée”.

L’entrée en jeu de Boutaieb, Boufal et Ahmadi a donné un nouveau souffle au groupe, a fait observer l’entraîneur des Lions de l’Atlas.

Quant à l’attaque, Hervé Renard s’est gardé d’évaluer le rendement offensif des Nationaux, assurant que “j’ai 23 joueurs et nous formons une seule équipe. Nous devons préserver l’esprit de groupe”.

Rappelons que la sélection marocaine a battu son homologue de la Namibie par 1 but à 0, en match de la première journée (groupe D) de la CAN 2019, disputé au stade Salam du Caire.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par le Namibien Itamunua Keimuini contre son camp à la 89è minute du jeu.

S.L. (avec MAP)