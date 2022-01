Maroc-Malawi: quand des Algériens célèbrent le magnifique but de Hakimi (VIDEO)

Les réseaux sociaux sont unanimes à saluer la victoire des Lions de l’Atlas contre l’équipe du Malawi, sur le score de 2-1. Mais c’est surtout le coup-franc magnifique, tiré magistralement par Acharaf Hakimi, ayant scellé la victoire, qui a enflammé la Toile.

Rien de plus normal, diraient les supporters des Lions de l’Atlas! Sauf que la célébration de ce but a été aussi largement saluée par de nombreux Algériens. Un véritable baume au coeur au Maroc, sachant les tensions qui persistent entre les deux pays maghrébins voisins!

En effet, un enregistrement vidéo fait voir des supporters algériens enthousiastes après le but de Hakimi, mardi 25 janvier, synonyme de belle qualification du onze national aux quarts de finale de la Coupe africaine des Nations, qui se déroule au Cameroun. Lesdits supporters algériens n’ont pas manqué de célébrer le but de Hakimi et la victoire des Lions de l’Atlas, au stade Ahmadou Ahidjo, à Yaoundé, capitale du pays hôte de la CAN 2021.

Cette vidéo vient à point nommé, contredisant les médias algériens officiels, télévisions, journaux et sites, qui ne cessent, au quotidien, de dénigrer le Maroc et les Marocains avec des allégations mensongères, de la désinformation, des fake news, ainsi que des accusations fortuites, sans nul fondement, et des provocations incessantes.

Larbi Alaoui