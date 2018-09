Maroc-Malawi: où et comment acheter les billets ?

L’opération de vente des billets du match Maroc-Malawi comptant pour la 2ème journée des éliminatoires de la CAN2019 a été lancée lundi 3 septembre pour ceux en ligne et mardi 4 septembre pour la vente directe dans les guichets. La FRMF a fixé les prix à 30 dirhams pour la catégorie III, 50 dirhams pour la catégorie II, 100 dirhams pour la catégorie I, 300 dirhams pour le Premium et 600 dirhams pour la catégorie VIP.

