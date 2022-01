Maroc-Malawi: la belle séquence entre Halilhodzic, Hakimi, Boufal (VIDÉO)

L’ambiance était festive chez les Lions de l’Atlas, mardi, suite à la victoire contre le Malawi en 8e de finale de la CAN (2-1). Bien que menée au début du match suite à un but à la 7e minute, l’équipe nationale s’est vite rattrapée, et s’est imposée grâce aux buts d’En-Nesyri et de Hakimi.

Achraf Hakimi et Soufiane Boufal ont, par ailleurs, été largement acclamés par les supporters pour leur performance. Ils se sont illustrés aussi bien sur la pelouse qu’après la fin du match, avec une séquence sympathique en compagnie du sélectionneur Vahid Halilhodzic.

Lors d’une déclaration à la presse du Franco-bosniaque, les deux joueurs sont intervenus pour plaisanter avec le sélectionneur, dans une ambiance bon enfant. Regardez