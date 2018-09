Maroc-Malawi: heure, chaînes, billetterie… tout ce que vous devez savoir

Par ailleurs, l’opération de vente des billets pour le match a été lancée lundi 3 septembre en ligne via le portail de la FRMF et mardi 4 septembre dans les guichets. Les prix ont été fixés à 30 dirhams pour la catégorie III, 50 dirhams pour la catégorie II, 100 dirhams pour la catégorie I, 300 dirhams pour le Premium et 600 dirhams pour la catégorie VIP.

