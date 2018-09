Maroc-Malawi: à quelle heure et sur quelle chaîne?

Les Lions de l’Atlas croiseront les crampons ce samedi 8 septembre avec le Malawi dans le cadre de la 2 ème journée des éliminatoires. Le 10 juin 2017, les hommes d’Hervé Renard s’étaient inclinés lors de la première journée contre le Cameroun à Yaoundé sur le score de 1 à 0. C’est donc l’occasion de rattraper cette défaite surprise et engranger les trois points de la victoire pour espérer s’envoler, en janvier 2019, au Cameroun où la CAN devrait être tenue.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK