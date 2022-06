Maroc-Libéria: Halilhodzic privé de six joueurs

Le Maroc croise le fer ce lundi avec le Libéria au complexe Mohammed V de Casablanca pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023.

Lors de cette rencontre importante, Vahid Halilhodzic aura du pain sur la planche vu qu’il devra se passer des services de six joueurs clés, pour cause de blessures. Il s’agit de Noussair Mazraoui, Soufiane Amrabat, Adil Taarabet, Adam Masina et Munir El Haddadi. Des doutes entourent également la participation de Nayef Aguerd.

Le sélectionneur national a ainsi convoqué en urgence les deux joueurs du Wydad de Casablanca Yahya Jabrane et Achraf Dari afin de pallier aux absences.

Rappelons que lors de cette rencontre, décisive pour poinçonner leur ticket pour la phase finale, les Nationaux chercheront à signer leur deuxième victoire d’affilée, après leur succès, jeudi dernier à Rabat, face à l’Afrique du Sud (2-1).

Pour les coéquipiers de Ghanem Saiss, cette rencontre sera l’occasion de réparer les failles dont pâtit le groupe, notamment au compartiment défensif, qui offre beaucoup d’espaces aux adversaires, sans oublier le problème de l’inefficacité offensive, lourdement ressenti contre l’Afrique du Sud.

H.M.