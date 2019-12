Maroc: la première compétition nationale de E-racing est lancée

Casablanca, le 27 décembre 2019 – Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, lance la « Shell V-Power Virtual Cup », la première compétition nationale de E-racing. Cette opération inédite se déroule sur 8 villes du 26 décembre 2019 au 31 mars 2020.

Des tableaux de classement régionaux sont établis pour sélectionner les pilotes ayant réalisé les meilleurs temps. Les 96 meilleurs chronos se réuniront à Casablanca en avril prochain pour s’affronter en finale. Le vainqueur de la compétition gagnera un voyage pour vivre l’expérience d’un Grand Prix du championnat du monde de Formule 1 en 2020.

Lors de sa visite en station-service Shell, chaque automobiliste peut participer à la compétition, en prenant place à bord d’un simulateur de F1. Il profite également d’une immersion au cœur du moteur de la voiture. Une occasion de découvrir la performance d’une goutte de Shell V-POWER dans le véhicule grâce à un casque de réalité virtuelle.

La compétition se déroule dans une cinquantaine de stations-service, réparties sur les villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, Meknès, Fès, Marrakech et Agadir.

Le digital est un levier central de cette opération. Les pilotes disposent d’un classement en ligne mis à jour en temps réel sur www.virtualcup.ma : chaque tour de piste est comptabilisé instantanément et de façon entièrement transparente, pour laisser place au e-sport et au e-fair-play.

« Vivo Energy Maroc se veut toujours à la pointe en matière d’innovation et de technologie, et le monde de l’E-sport va dans le même sens. Pour la première fois au Maroc, un grand réseau de station-service s’associe à cet univers du jeu en ligne pour offrir un moment de partage à ses clients. Nous encourageons aussi nos fans sur les réseaux sociaux à venir dans nos stations pour participer. C’est une expérience unique pour découvrir l’univers de la course automobile à travers un dispositif entièrement digitalisé » a déclaré Mehdi Abaghad, Directeur Réseau de Vivo Energy Maroc.

La « Shell V-Power Virtual Cup » s’inscrit dans une lignée d’innovation, en adéquation avec notre stratégie de qualité carburants ; la dernière en date porte sur l’introduction de la nouvelle gamme de carburants révolutionnaires Shell en avril dernier. A cette occasion, Shell V-Power Sans Plomb avait été introduit pour la première fois au Maroc, l’unique carburant co-développé et recommandé par Ferrari. Tous les carburants avaient été dotés de la technologie Dynaflex, conçue pour une meilleure performance et efficacité des moteurs Diesel et Essence » a ajouté Salwa Benslimane, Directrice Marketing Réseau à Vivo Energy Maroc

L’expérience client et son amélioration, soutenues par l’apport de la technologie et du digital, est au cœur de la stratégie de différenciation de Vivo Energy Maroc. Les stations-service Shell sont pensées comme des one stop shop pour apporter tout ce dont les automobilistes ont besoin en déplacement. Avec la « Shell V-Power Virtual Cup », les stations apportent également des expériences à vocation ludique et sensibilisatrice pour compléter le parcours client. Une occasion de faire vivre une expérience agréable aux consommateurs, y compris ceux n’ayant jamais joué à une compétition de e-sport auparavant.