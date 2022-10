Maroc-Inde: les déclarations d’après-match (Mondial féminin U17)

Voici les déclarations recueillies par la MAP à l’issue du match Maroc-Inde (3-0), comptant pour la phase de poules de 7e édition du Mondial féminin U17, qui se tient en Inde du 11 au 30 octobre.

Le match, joué vendredi dans la ville indienne de Bhubaneswar (est), s’est soldé par la victoire des Marocaines face aux Indiennes sur le score de 3-0.

Anthony Rimasson, entraineur de la sélection marocaine

Nous sommes entrés encore une fois dans l’histoire après cette victoire, la toute première de la participation du Maroc à cette manifestation mondiale.

Je suis heureuse pour le Maroc et pour les filles ayant donné le meilleur d’elles mêmes pour rafler les trois points.

Lors de la pause entre mi-temps, j’ai dû faire des ajustements, en appelant les joueuses à opter pour les tirs au sol et éviter les balles en l’air et surtout mener les offensives par les ailes car j’ai constaté des failles là-dessus chez l’équipe adverse.

S’agissant du match prévu contre les Etats-Unis, les joueuses sont conscientes de l’importance de cette rencontre. L’affrontement contre les Américaines certes ça va être difficile mais nous avons aussi nos armes.

Bien que notre équipe soit prête, tous les matchs seront difficiles car toutes les équipes ont des styles de jeu différents.

Le Suédois Dennebry Thomas, entraineur de l’équipe indienne

Tout d’abord, pour l’Inde le tournoi est terminé et nous avons perdu nos chances de qualification. Nous devons améliorer certains niveaux notamment le volet technique qui est en deçà de l’équipe marocaine. Par contre la forme physique n’est certainement pas un problème pour les Indiennes qui ont tout donné tout au long des 90 minutes de jeu.

C’est douloureux mais a c’est le football je vais toujours soutenir les Indiennes et essayer de les encourager autant que je peux mieux. »

L’équipe marocaine a su bénéficier des occasions offertes. Elle est bien organisée et compte dans ses rangs des joueuses qui évoluent dans les plus grands clubs européens.

La capitaine de l’équipe du Maroc, Yassmine Zouhir

Je suis très fière de mon équipe, de mon staff et de mon pays. C’est la première victoire et on ne lâchera pas. La première mi-temps était pour nous si difficile, on a voulu marquer le plus tôt possible et on s’est laissé submerger par des contres-attaques, mais on a surmonté lors de la 2e mi-temps.

Un grand match nous attend, lundi, contre les Américaines contre lesquelles on va mettre plus d’intensité et de haut rythme.

Je suis très contente d’avoir marqué un but dans le Mondial. Il sera gravé dans ma mémoire pour toujours.

S.L. (avec MAP)