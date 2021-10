Maroc-Guinée Bissau: le PSG salue la performance de Hakimi (PHOTO)

Le Paris Saint-Germain a salué la performance de son latéral droit Achraf Hakimi face à la Guinée Bissau, mercredi, avec les Lions de l’Atlas.

Le Maroc a écrasé son adversaire (5-0) dans un match où Hakimi était parmi les stars incontestées. Sur son compte Twitter, le PSG a salué la performance de son joueur, qui a ouvert le score pour les Lions. « Le Maroc d’Achraf Hakimi s’est imposé 5-0 face à la Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022″ a écrit le club sur Twitter.

Et d’ajouter : « Le latéral parisien a disputé l’intégralité de la rencontre et a inscrit le but de l’ouverture du score à la 31e ».

M.F.

