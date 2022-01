Maroc-Ghana : les pronostics des supporters (VIDEO)

Le Maroc entame, ce lundi, la CAN 2021 en croisant le fer avec le Ghana. Plusieurs supporters ont ainsi livré leurs pronostics pour le match et pour tout le tournoi au micro de Le Site info. «Il ne faut surtout pas sous-estimer l’adversaire. Le match ne sera pas facile et je préfère ne pas donner de pronostics», a confié une passante.

Un autre supporter a estimé que les joueurs convoqués par le sélectionneur national sont capables de signer sur de bonnes prestations, prévoyant une victoire face au Ghana et une élimination en quarts ou en demi-finales de la compétition.

«On a toujours été parmi les favoris. Mais la déception est grande lors de chaque élimination. Le foot n’a pas de règles et la chance n’est souvent pas de notre côté», a déploré un jeune homme qui pense que le Sénégal et l’Algérie sont les deux favoris pour remporter la CAN.

Un autre passant a indiqué qu’il n’est pas confiant, soulignant qu’atteindre la demi-finale serait un exploit pour la sélection.

Pour rappel, le coup d’envoi du match Maroc-Ghana sera donné à 17h. La rencontre sera retransmise sur Al Aoula HD, beIn Sports HD1 Max, Arryadia TNT, beIn Sports HD1 Fr, Canal + Sport 1 Fr et beIn Sports Connect.

A noter que le Maroc est logé dans le groupe C aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores.

N.M. (avec Y.D.)