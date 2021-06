Maroc-Ghana : à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Amical)

L’équipe nationale de football affronte, ce mardi, la sélection ghanéenne en amical, au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

Bien qu’amical, le match constitue une opportunité de mesurer l’état de préparation des Lions de l’Atlas pour les prochaines échéances, particulièrement la CAN 2021 et les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le sélectionneur national Vahid Halilhodzic compte sur ses joueurs pour livrer une bonne prestation contre l’une des meilleures équipes africaines. Et ainsi regagner la confiance des Marocains, qui l’ont critiqué avec virulence suite au nul contre la Mauritanie et une victoire de justesse contre le Burundi en éliminatoires de la CAN.

Halilhodzic a par ailleurs souligné l’importance du match, estimant que c’est un bon test avant d’entamer les éliminatoires de la Coupe du monde. « Ces deux matchs s’inscrivent déjà dans l’esprit de la Coupe d’Afrique et de la Coupe du Monde. Si on les gagnes cela permettra aux joueurs d’être plus confiants pour la suite, en particulier sur le plan moral », a-t-il déclaré à la presse, en marge de la dernière séance d’entrainement des Lions de l’Atlas, effectuée lundi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

Le match commence ce mardi à 20h. Vous pouvez le suivre en direct sur Tamazight HD, Arriyadia HD/SD et Al Oula Inter HD.

M.F.