Maroc-Gambie: l’un des pires matchs de l’équipe nationale

À la surprise générale, le Maroc s’est incliné contre la Gambie (0-1), ce mercredi à Marrakech, pour le compte d’un match amical dans le cadre de la préparation pour la CAN 2019. Un premier test ennuyeux au cours duquel les hommes d’Hervé Renard n’ont absolument rien montré.

C’est l’un des pires matchs de l’équipe nationale. La charnière défensive n’était pas à son meilleur niveau, notamment un certain Nabil Dirar. Il en va de même pour le milieu de terrain. Certains joueurs comme Boussoufa, Ahmadi et Fajr, ont inquiété. Ce dernier a en effet raté un penalty dans les derniers instants de la rencontre.

Cependant, certains joueurs n’ont pas démérité. Très actif et dangereux en attaque, Abderazzak Hamdallah, a ajouté une plus-value comparé à Khalid Boutaib.

L’avant-centre d’Al Nassr, qui a marqué son retour en sélection après une saison haute en couleur en Arabie Saoudite, a fait souffrir les défenseurs adverses après son entrée en jeu en seconde période. Il était à deux doigts d’égaliser, mais les Gambiens ont été sauvés par le poteau (46e).

Même son de cloche pour Hakim Ziyech. Fidèle à sa réputation, la perle de l’Ajax d’Amsterdam a dynamisé le jeu des Lions de l’Atlas tout au long de la rencontre. À noter aussi que Sofiane Boufal était très actif lors de la première période avant de céder sa place.

De retour de blessure, Achraf Hakimi a plutôt rassuré sur son état de forme. Pour ce qui est de Boutaïb et En-Nesyri, les deux joueurs semblaient être en panne d’inspiration et en manque d’envie.

Le public a montré sa déception face au faible spectacle proposé par les joueurs, mais ça reste un match amical. Les Lions peuvent se tourner vers le prochain choc contre la Zambie, qui aura lieu dimanche prochain à Marrakech, avant de s’envoler vers le pays des Pharaons.

Il est à rappeler que la CAN démarre le 21 juin. Le Maroc entre en lice le 23 contre la Namibie, avant de défier la Côte d’ivoire cinq jours plus tard et de croiser le fer avec l’Afrique du Sud le 1er juillet.

Kabiro Bhyer