Maroc-France : l’essentiel de la conférence d’avant match de Deschamps (VIDEO)

Le sélectionneur français Didier Deschamps a répondu ce mardi matin aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d’avant match Maroc-France.

Pour Deschamps, la force du Maroc réside dans sa capacité à bien défendre : « Je pense que c’est l’équipe qui a le mieux défendu, après c’est une équipe qui a également des atouts en attaque. Sinon, ils ne seraient pas en demi-finale », constate le sélectionneur français.

Deschamps indique que le Maroc comptera sur le soutien de son public qui vient en masse supporter son pays à chaque match. « Le Maroc a une ferveur populaire très importante, tant mieux pour eux. lls font beaucoup de bruit mais mes joueurs sont prévenus et ça fait partie du contexte. Mes joueurs savent à quoi s’attendre », souligne Deschamps.

Interrogé sur la capacité de son équipe à garder le ballon durant la rencontre et animer le jeu, l’ex-champion du monde en tant que joueur et entraîneur déclare que chaque équipe a son plan de jeu qui peut changer à n’importe quel moment dans le match mais qu’il est préférable d’avoir le ballon le plus de temps possible.

Mohamed Laabi