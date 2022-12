Maroc-France : l’avis d’un journaliste du Figaro (VIDEO)

Les Lions de l’Atlas ont créé la surprise durant ce Mondial, enchainant les victoires face à des géants du football mondial tels que la Belgique, l’Espagne et la France. Les hommes de Walid Regragui défieront cette fois-ci la France, dans un duel qui s’annonce épique ce mercredi.

Notre envoyé spécial à Doha a pu s’entretenir avec Vincent Rozeron, journaliste du Figaro qui n’a pas caché son éblouissement vis-à-vis de l’équipe marocaine. ʺC’est une vraie surprise de les voir ici, surtout avec le parcours qu’ils font. C’est vraiment impressionnant de battre la Belgique, l’Espagne et le Portugal. Ce n’est pas du tout volé, on a vu durant cette Coupe du monde qu’ils ont été excellents sur ces matchs. Ils ont très bien joué pour arriver jusque-làʺ, indique le journaliste.

Et d’ajouter : »On pensait qu’après le match contre l’Espagne, le Portugal allait gagner facilement contre eux, mais pas du tout. Ils ont montré qu’ils sont encore solides et on va vraiment se méfier d’eux, c’est ce qu’a dit Didier Deschamps à son équipe. On fait très attention à ce qu’on dit par rapport à ça maintenantʺ.

Les hommes de Walid Regragui s’apprêtent à affronter les Bleus, ce mercredi, dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du monde 2022. En cas de victoire, le Maroc se verra offrir une place historique en finale du Mondial.

A.O.