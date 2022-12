Maroc – Espagne : les pronos des entraineurs

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection du Maroc dispose des moyens nécessaires pour l’emporter face à l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022 à Qatar, ont affirmé des cadres techniques marocains.

Dans des déclarations à la MAP, ils ont mis en avant les chances des Lions de l’Atlas pour aller au-delà des huitièmes de finale, à la lumière du très bon niveau dont ils ont fait preuve en phase de poules, couronné par une place de leader dans un groupe relevé, comprenant notamment la Croatie, vice-championne du Monde en titre et la Belgique, troisième de l’édition précédente.

A ce propos, Hassan Moumen souligne que l’équipe nationale a écrit l’histoire en compostant son billet pour les huitièmes de finale dans un groupe relevé et après un énorme effort physique et mental.

Le cadre national s’est dit convaincu que les Lions de l’Atlas sont capables de l’emporter, mettant avant le climat sain qui règne dans le groupe, illustré par l’enthousiasme qui anime les joueurs et les relations entre les différentes composantes de l’équipe.

De même, la sélection nationale est bien organisée et disciplinée et joue collectivement, ce qui lui permet de récupérer la balle et de partir en contre-attaques qui peuvent constituer la clé de la victoire.

Sur le plan tactique, l’équipe marocaine est appelée à fermer toutes les issues et acculer les Espagnols à la possession de balle infructueuse, tout en misant, pour faire la différence, sur les contre-attaques, les balles arrêtées et la grande taille de ses joueurs.

Concernant la sélection espagnole, Hassan Moumen a relevé qu’elle dispose d’un groupe jeune qui maîtrise la domination et la possession de balle et joue en tiki-taka, attirant l’attention que hormis sa large victoire face au Costa Rica, l’Espagne n’a pas été à la hauteur contre l’Allemagne et le Japon, donnant l’image d’une équipe instable.

De son côté, Hamadi Hamidouch a mis en relief le courage et l’audace des joueurs, ainsi que leur détermination à aller plus loin dans la compétition et entrer dans l’histoire du football marocain.

Le Onze national a fait preuve de discipline tactique et de concentration et fait le plein de confiance durant le premier tour, a-t-il fait remarquer, ajoutant que ces facteurs plaident en faveur du Maroc lors de son duel face à l’Espagne.

Regragui gère bien ses matches sur le plan tactique et a à sa disposition un banc de touche de bon niveau qui a fait ses preuves lors du premier tour, a-t-il assuré.

Le Maroc disputera son ticket pour un quart de finale historique au Mondial en affrontant l’Espagne, mardi au stade Education City, à 16h00. Les poulains de Walid Regragui aspirent à faire mieux que leur aînés à Mexico 1986.

