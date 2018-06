Maroc-Espagne: Lekjaa proteste contre l’arbitre à la fin du match (VIDEO)

Par ailleurs, le Portugal et l’Iran ont également fait match nul 1-1. L’Espagne termine ainsi 1ère (5 points), devant le Portugal (5 points), l’Iran 3ème (4 points) et le Maroc 4ème (1 point). L’Uruguay affrontera le Portugal en Huitième de finale, tandis que l’Espagne jouera contre le pays hôte, la Russie.

Khalid Boutaïb a ouvert le score pour les Marocains à la 14e minute. Cinq minutes plus tard, Isco égalise pour les Espagnols. En seconde période, En-Nesyri marque le deuxième but des Lions de l’Atlas, avant que Lago Aspas n’égalise dans le temps additionnel… en utilisant la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage).

Le Maroc et l’Espagne se sont quittés sur un score de (2-2) à l’issue du 3e et dernier match du groupe B de la Coupe du monde 2018.