Maroc-Espagne: le coup de gueule des Marocains contre la FIFA

Rappelons que selon le média anglais The Sun, la FIFA a ouvert une enquête sur la rencontre disputée entre le Maroc et le Portugal. Match dont le résultat final, à l’issue des 90mn, a été fortement controversé par les observateurs, aussi bien nationaux que des consultants de plusieurs chaînes sportives étrangères.

