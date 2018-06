Maroc-Espagne: heure, chaines, compos…ce qu’il faut savoir

Pour son dernier match en Coupe du monde, le Maroc affronte l’Espagne avant de plier bagage et quitter définitivement les terres russes.

Officiellement éliminés du tournoi après leurs défaites contre l’Iran et le Portugal, les Lions de l’Atlas chercheront à sauver l’honneur en tentant de s’imposer, ou au moins de marquer, contre la Roja et ses stars. Le sélectionneur national Hervé Renard a d’ailleurs annoncé la couleur sur son compte Twitter et lors de la conférence d’avant-match, assurant que les Lions de l’Atlas sont prêts pour affronter le champion du monde 2010 et éviter, par la même occasion, une série de trois défaites.

Selon le site de la FIFA, il faut remonter à 2002 pour voir une sélection perdre ses trois matches sans inscrire le moindre but (Arabie Saoudite et RP Chine). Une défaite du Maroc ferait tâche.

Dans le même temps, la fédération algérienne de football a annoncé qu’elle souhaitait voir Hervé Renard entrainer les Fennecs. Une information qui a alimenté la polémique concernant le départ (ou pas) du sélectionneur français. Le coach aurait même donné son accord de principe selon la presse allemande.

De son côté, l’Espagne, avec un match nul contre le Portugal et une victoire dans la douleur contre l’Iran, a besoin de battre les hommes de Renard pour se qualifier et prendre la tête du Groupe B, tandis qu’un nul la placera en seconde place. Avec quatre points au compteur et une série de 22 matchs sans défaite, la Roja, avec Fernando Hierro, sera, toutefois, éliminée en cas de défaite contre le Maroc et une victoire de l’Iran contre le Portugal.

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui sera jouée à l’Arena Baltika, à Kaliningrad, sera donné à 19 heures (GMT+1). Elle sera retransmise sur Irib TV 3, Sport TV1, Italia 1, TRT 1 HD, BeIn Sports HD, BeIn Sports HD 1 FR, TVP 1 HD, SRF Zwei HD, RSI LA 2 HD, Telecinco et BeIn Sports MAX 1 HD AR.

Formations probables :

Maroc : Monir El Kajoui, Achraf Hakimi, Ghanem Saiss, Mehdi Benatia, Hamza Mendyl, Karim El Ahmadi, Hakim Ziyach, Mbark Boussoufa, Younès Belhanda, Noureddine Amrabat, Khalid Boutaib

Espagne: David De Gea, Jordi Alba, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Dani Carvajal, Koke, Thiago Alcántara, Isco, David Silva, Diego Costa, Iago Aspas

N.M.