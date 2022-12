Maroc-Espagne : découvrez en photos la séance d’entrainement des Lions de l’Atlas

Les hommes de Walid Regragui s’apprêtent à jouer une rencontre décisive pour le Mondial. Dans le cas où les Lions de l’Atlas s’imposent face à la sélection espagnole, c’est un ticket pour les quarts de finale qu’ils décrocheront.

Les Lions de l’Atlas se sont entrainés à huis clos ces dernières heures, afin que rien ne filtre.

Tous les yeux sont rivés sur le match Maroc-Espagne, qui se jouera ce mardi. Les deux camps ont exprimé leur souhait commun de sortir vainqueur de la rencontre, mais il n’y aura qu’un seul vainqueur. Pour Walid Regragui, le plus important est de se « donner à fond » et non pas de se dire que l’Espagne est une équipe plus forte.

Regragui n’a pas encore dévoilé l’effectif qu’il choisira pour la rencontre, mais l’on peut bien s’attendre à revoir certains éléments, à l’image de Hakim Ziyech et Youssef En-Nesri.

A.O.