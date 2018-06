Maroc-Espagne: la composition des Lions de l’Atlas (Coupe du monde 2018)

Après deux défaites consécutives face à l’Iran (0-1) et au Portugal (0-1), les protégés d’Hervé Renard disputent cette rencontre pour sauver l’honneur. On constate que Mehdi Benatia, le capitaine des Lions de l’Atlas, ne fait pas partie des titulaires.

