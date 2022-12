Maroc – Espagne : à quelle heure et sur quelle chaine (Mondial 2022)

L’équipe du Maroc envisage son huitième de finale du Mondial-2022 contre l’Espagne, avec la même rage de vaincre dont elle a fait montre en premier tour, a indiqué, lundi à Doha, le sélectionneur national Walid Regragui.

Certes, la rencontre ne s’annonce pas de tout repos, mais les joueurs sont déterminés à signer un résultat positif, synonyme de qualification aux quarts de finale, a affirmé Regragui en conférence de presse d’avant-match.

Le groupe est fin prêt pour faire un grand match et continuer sur sa lancée pour créer la surprise face à un favori de ce Mondial, a assuré le sélectionneur national, affirmant que la mission est difficile mais pas impossible.

« Nous connaissons bien le football espagnol et nous avons des joueurs qui évoluent en Espagne », a-t-il fait remarquer, ajoutant : « Nous allons négocier ce match avec la même rage et plus d’ambition ».

Evoquant la sélection espagnole, il a fait remarquer qu’il s’agit d’une école footballistique développée et d’une équipe respectable dont le style de jeu, basé sur la possession de balle, donne du fil à retordre à ses adversaires.

L’essentiel est de faire un bon match avec concentration et efficacité sans penser à autre chose, surtout que les matches des huitièmes de finales sont différents, a préconisé Regragui qui confie que son ambition n’a pas de limite.

De son côté, le gardien de but des Lions de l’Atlas, Munir El Kajoui s’est dit prêt, lui et ses coéquipiers, à faire un grand match face à un favori de ce Mondial.

Il s’est réjoui de disputer son deuxième Mondial avec la sélection nationale, exprimant son ambition de contribuer à écrire une nouvelle page de l’histoire.

Enrique très prudent

La sélection marocaine est « solide » et sera soutenue par un « grand public », a affirmé le sélectionneur espagnol, Luis Enrique, à la veille du huitième de finale du Mondial entre le Maroc et l’Espagne, mardi à l’Education City Stadium d’Al Rayyan.

« Le Maroc dispose d’une équipe solide composée de joueurs qui évoluent dans des championnats européens. Nous affronterons, certes, l’une des meilleures sélections présentes à ce mondial », a dit Enrique lors d’un point de presse tenu lundi.

« Nous nous attendons à une forte pression de la sélection marocaine qui a terminé à la première place de son groupe et qui dispose de beaucoup d’atouts qui peuvent nous faire mal lors de cette rencontre », a-t-il reconnu.

Les Marocains ont montré une image très forte lors du premier tour, ce qui nous astreint à bien préparer cette rencontre afin d’éviter toute surprise, a-t-il poursuivi.

« Nous devons rester concentrés et maitriser le match de bout en bout. La possession du ballon nous permettra sans aucun doute de l’emporter », a-t-il lancé, relevant que son équipe est déterminée à se qualifier aux quarts de finale.

« Nous sommes venus à Doha pour disputer sept matches. Je suis sûr que les joueurs sont capables de signer la victoire contre le Maroc et aller encore plus loin », a-t-il ajouté, soulignant que son équipe prépare sérieusement ce match sur les plans physique et mental.

La sélection marocaine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir occupé la première place du groupe F (2 victoires et 1 nul), alors que l’Espagne a terminé deuxième de la poule E (1 victoire, 1 nul et 1 défaite).

La rencontre sera diffusée ce mardi 6 décembre, à 16h sur Bein Sport 1, Bein Sport Max 2, Bein France 1, Arryadia et Al Aoula sur la TNT.

(avec MAP)