Maroc – Egypte: heure, chaine, live, ce qu’il faut savoir (CAN 2021)

CAN 2021. Maroc Vs Egypte. Les Lions de l’Atlas devront déployer tout leur potentiel, dimanche, pour battre l’Égypte et confirmer ainsi leur statut de prétendants au titre de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des nations, compétition la plus prestigieuse du continent.

Absente du carré final depuis l’édition 2004, l’équipe nationale se doit d’aborder cette rencontre avec des ambitions légitimes pour passer ce cap décisif du tournoi, avec une confrontation contre une équipe égyptienne menée de main de maître par le coach portugais, Carlos Queiroz.

Ce dernier connait parfaitement le talent de l’équipe nationale, pour avoir croisé le fer avec le Maroc lors de la Coupe du Monde de 2018, alors qu’il était aux commandes de la sélection iranienne. Un match que le Maroc avait perdu. Ce mauvais souvenir ne devrait cependant guère perturber le sélectionneur national, lors de l’élaboration du schéma tactique de cette rencontre. Il s’agit pour les Lions de l’Atlas d’aborder ce match éliminatoire avec un esprit combatif, avec la même rage de vaincre dont ils ont fait preuve contre le Malawi.

Pour autant, il ne leur faudra pas perdre de vue que leur adversaire dans ces quarts de finales est détenteur du record des sacres africains, avec sept consécrations à son actif. Pour l’instant, le spectre des blessures s’est estompé, ce qui devrait conférer à Halilhodzic la pleine latitude de choisir la formation type qui entamera la rencontre. L’objectif recherché étant évidemment de se mettre à l’abri le plus tôt possible dès l’entame du match pour gagner en confiance et obliger les redoutables Pharaons à ouvrir le jeu et à prendre des risques.

Il ne faut oublier que jusqu’à présent, ce sont les balles arrêtées qui ont permis à l’équipe nationale de faire la différence. Aussi, il appartiendra au staff technique de veiller à ce que le jeu collectif soit plus efficient, sans se contenter des exploits individuels de Sofiane Boufal ou Achraf Hakimi, vedettes incontestées du Onze national à ce stade de la compétition. La titularisation de certains joueurs au détriment d’autres ne doit pas, par ailleurs, se répercuter négativement sur la préparation des Lions de l’Atlas pour cette rencontre décisive. L’essentiel étant de mettre l’ensemble des joueurs en confiance et de conforter, encore plus, un esprit d’équipe qui n’a pas fait défaut lors des matchs précédents.

Le match sera diffusé en direct (LIVE) à partir de 16H heure locale, sur Bein sport HD1 max et Arryadia TNT.

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, a affirmé, samedi à Yaoundé, que le match des quarts de finale entre le Maroc et l’Egypte, sera « une bataille tactique entre deux sélections qui se connaissent bien ».

« Ce match est la continuité d’une grande histoire de football entre les deux sélections », a indiqué Halilhodžić, lors de la conférence de presse d’avant-match contre les Pharaons, notant que l’avantage des confrontations est largement en faveur des Lions de l’Atlas, quoique dans les dernières années, les choses sont devenues « un peu équilibrées ».

Il a ajouté que ce match va se jouer sur des petits détails, notant qu’il va essayer de mettre en place la meilleure tactique possible et le point notamment sur « la précision devant les buts ». « L’Egypte reste l’équipe la plus expérimentée dans ce choc, vu ses sept titres de championne d’Afrique », a mis en avant le Franco-bosniaque, indiquant que les Nationaux sont encore jeunes et sont munis de l’arme de l’enthousiasme et de la détermination.

Sur le fond du jeu, Halilhodžić a souligné que le Maroc sera sûrement avantageux en possession de balle, tout en s’attardant sur l’organisation de cette équipe d’Egypte, qui possède un joueur toujours capable de créer des surprises.

« C’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Il est inarrêtable », a-t-il dit à propos de Mohamed Salah, faisant savoir qu' »on a préparé une tactique pour le bloquer ou, au moins, diminuer son danger ». Sur l’heure de la programmation du match (16h00), le sélectionneur national a relevé que l’équipe s’entraîne depuis des jours à cette heure-ci afin de s’acclimater avec un climat un peu chaud.

Et de réaffirmer que ce grand match entre deux équipes arabes va se jouer sur des petits détails et que celle qui fera montre de plus de concentration va l’emporter. De son côté, l’attaquant de la sélection marocaine, Sofiane Boufal, s’est félicité que jusque-là « tout se passe très bien ».

« Le coach m’a demandé d’être très efficace devant les buts », a-t-il révélé, ajoutant qu’il essaie d’aider l’équipe au maximum. Il a dit qu’il va jouer son jeu et faire ce qu’il sait faire et « si on attend beaucoup de moi, je vais prendre ça en ma faveur pour donner encore plus ».