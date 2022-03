Maroc, Egypte et Nigéria candidats pour les prochaines CAN (Le Site info)

Selon nos informations, le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) vient de recevoir les candidatures du Maroc, de l’Egypte et du Nigéria pour l’organisation des prochaines CAN.

D’après une source fiable qui s’est confiée à Le Site info, le Maroc, l’Egypte et le Nigéria sont donc candidats pour organiser les Coupe d’Afrique 2023, 2025 et 2027. Le Royaume a donc de grandes chances d’organiser une de ces trois CAN.

Rappelons que la CAN 2023 est normalement prévue en Côte d’Ivoire, mais il n’est pas certain que ce pays soit prêt pour l’organisation.

Le Maroc devait organiser la CAN 2015, mais elle a finalement eu lieu en Guinée Equatoriale à cause de l’épidémie d’Ebola.