Maroc-Egypte: échanges musclés dans les vestiaires après le match (vidéo)

Alors que la tension entre Egyptiens et Marocains était palpable lors du quart de finale de la CAN, les joueurs ont poursuivi leurs échanges musclés dans les vestiaires à la fin du match. Des images de vidéo amateur montrent en effet Achraf Hakimi et d’autres joueurs marocains se disputer avec des joueurs égyptiens.

Par ailleurs, Vahid Halilhozic n’a pas participé à la traditionnelle conférence de presse d’après match après l’élimination du Maroc. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas n’a pour l’instant donné aucune explication à cette absence, ce qui expose la FRMF à une sanction de la CAF.

Le Maroc a été éliminé en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football, après sa défaite face à l’Egypte sur le score de 2 buts à 1 après prolongations (temps réglementaire 1-1), dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.