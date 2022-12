Maroc-Croatie: le physique des joueurs était trop juste

La sélection marocaine a perdu, sans pour autant démériter, la petite finale du Mondial-2022 de football au Qatar, face à son homologue croate, par 2 buts à 1, samedi au stade Khalifa International.



A bout de forces après un parcours intense et privés des services de leurs cadres, les Lions de l’Atlas ont tenu tête à des Croates, vice-champions du Monde en titre et habitués au haut niveau, et il ne leur manquait que de petits détails offensivement pour concrétiser l’énorme travail accompli en milieu du terrain.



Ainsi, Walid Regragui n’a pas pu compter sur les deux défenseurs centraux Romain Saïss et Nayef Aguerd, cruciaux dans le parcours historique du Maroc lors de ce Mondial. La sortie de Dari (64e) et d’El Yamiq (67e) vient confirmer l’état physique du groupe après tant d’effort.



Comme contre la France, l’équipe marocaine a encaissé un but très tôt (7e) sur un coup franc à plus de trente-cinq mètres dans l’axe gauche, exécuté en profondeur par Majer vers Perisic qui sert Gvardiol, lequel trompe Bounou d’une tête plongeante.



La réaction marocaine ne s’est pas faite attendre, également sur une balle arrêtée, deux minutes plus tard (9e). Sur un coup franc, très excentré à droite, Ziyech adresse un centre qui est prolongé en cloche par la tête de Majer, et Dari, à l’affût, égalise d’une tête piquée à bout portant.



Ce but a rétabli l’équilibre entre les deux équipes et le jeu s’est concentré au milieu du terrain, avec des temps forts, plutôt courts, de part et d’autre, ponctués par quelques actions dangereuses, surtout en faveur des Croates.



C’est l’exemple de la tête cadrée de Kramaric, captée par Bounou (18e), mais surtout du tir à ras de terre du pied gauche dégainé par Modric et repoussé en deux temps par le portier marocain face à Livaja, qui était à l’affût (24e).



A la demi-heure de jeu, le Onze national a commencé à grappiller du terrain, menaçant de plus en plus le portier croate, sans le mettre vraiment à l’épreuve, faute de cohésion entre les joueurs.



A défaut de profiter de leur temps fort, les joueurs marocains ont encaissé un deuxième but, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps (42e) sur un tir enroulé de la droite vers le poteau opposé, signé Orsic.



A la reprise, l’équipe du Maroc s’est installée sur la moitié de terrain croate dans une tentative de revenir au score, mais elle devait composer avec un repli défensif de l’adversaire, et se prémunir, en même temps, contre les contre-attaques des coéquipiers de Modric.



Dans les rares occasions où les Marocains sont parvenus à trouver la brèche, En-Nesyri aurait pu rétablir la parité à deux moments cruciaux du match : à la 75e minute, quand il perd son face-à-face avec le gardien de but croate et au temps additionnel (90+6), mais son coup de tête après une belle détente, rate de peu les filets.



Le Maroc est la première équipe africaine et arabe à s’être hissée au dernier carré d’une Coupe du Monde. La finale du Mondial-2022 opposera, dimanche, la France à l’Argentine.