Maroc-Croatie : l’analyse de Youssef Chippo

L’ex-Lion de l’Atlas reconverti en analyste sportif chez BeIN Sports a partagé sa réaction à chaud de la rencontre Maroc-Croatie. Pour Youssef Chippo, la sélection nationale a joué un bon match, mais il y a encore quelques lacunes à combler.

Youssef Chippo a déclaré que les Lions de l’Atlas ont assuré de façon générale face à la Croatie. Pour lui les hommes de Walid Regragui ont proposé une performance équilibrée sur tous les fronts, mis à part que l’attaque aurait pu profiter d’un petit boost.

L’ex-star marocaine du ballon rond a déclaré que le jeu était bien équilibré, mais que Walid Regragui devrait revoir son plan d’attaque lors des prochaines rencontres face à la Belgique et le Canada (les 27 novembre et 1er décembre).

ʺLa défense était bonne, la tactique était bonne, les joueurs ont fait preuve d’une grande concentration durant la rencontre, mais l’attaque n’était pas tout à fait au rendez-vous… ce n’était pas si mal en fin de compte pour un premier match. Nous aurions souhaité que l’entraineur puisse faire preuve de plus d’initiative lors de la deuxième période du match. Pour les prochaines rencontres, je pense qu’il serait bien de revoir l’attaque, et de mettre en avant Ziyech, Boufal, Ezzalzouli, Hamdallah et En-Nesyriʺ, a indiqué Chippo.

A.O.