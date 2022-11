Maroc-Croatie: heure, chaînes… Tout ce qu’il faut savoir sur le match

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football fera son entrée en lice à la Coupe du monde 2022 au Qatar, mercredi contre la Croatie, avec l’ambition de décrocher la victoire et avancer à pas sûrs vers la qualification au prochain tour.

Les Lions de l’Atlas aspirent à entamer leur parcours dans le mondial qatari de la meilleure des manières, en empochant les trois points de la victoire dans ce match comptant pour la première journée du Groupe F.

Les hommes de Walid Regragui disputeront cette rencontre avec le moral au beau fixe après la victoire 3-0 contre la Géorgie, jeudi dernier en match amical. Conscients de l’importance de ce 1er match, ils tenteront de confirmer leur bonne forme actuelle contre les Croates et engranger ainsi un maximum de confiance pour la suite de la compétition.

Pour sa 6ème participation à une coupe du monde, après 1970 et 1986 au Mexique, 1994 aux Etats-Unis, 1998 en France et 2018 en Russie, le Onze national espère briller et produire du beau jeu.

Après les bonnes prestations lors des matchs amicaux contre le Chili et le Paraguay, la dernière rencontre contre la Géorgie a confirmé que les Lions de l’Atlas veulent continuer sur leur lancée au Mondial et aller le plus loin dans la compétition.

En prévision du match contre la Croatie, la sélection marocaine poursuit ses entraînements en présence de tous les joueurs au stade Abdullah bin Khalifa, où Walid Regragui a connu des succès quand il était entraineur du club qatari d’Al-Duhail.

Les Lions de l’Atlas pourront, par ailleurs, compter sur le soutien des supporters marocains résidant au Qatar, ainsi que ceux venus du Maroc et des quatre coins du monde pour pousser l’équipe nationale vers la victoire.

Le public marocain et arabe sera sûrement au rendez-vous lors de ce match qui promet un beau spectacle footballistique entre la sélection marocaine et son homologue croate, vice-championne du monde en titre, qui a également signé une victoire lors de sa dernière rencontre de préparation au Mondial contre l’Arabie Saoudite sur le score de 1 à 0.

Le sélectionneur croate Zlatko Dalić a estimé dans une déclaration à la presse que le match contre le Maroc sera extrêmement important pour décrocher l’un des deux billets qualificatifs pour les huitièmes de finale, insistant sur la nécessité pour ses joueurs d’être parfaitement concentrés afin de s’adjuger la victoire.

Le tirage au sort du Mondial-2022 a placé le Maroc dans le groupe F aux côtés de la Croatie, vice-championne du monde en titre, la Belgique, troisième du Mondial 2018 en Russie, et le Canada, premier pays qualifié dans la Zone Concacaf, devant le Mexique et les Etats-Unis.

Le coup d’envoi du match Maroc-Croatie sera donné à 11h. Il sera retransmis sur beIN Sports HD2 Max, AlKass extra One, BeIN Sports HD1 Max, Arryadia TNT, BeIN Sports FR HD1 et BeIN Sports Connect.

Le Qatar est le premier pays arabe hôte de la Coupe du monde, qui se tient pour la première fois en pleine saison de football (du 20 novembre au 18 décembre), pour éviter aux footballeurs de jouer dans des conditions extrêmes.

Huit stades construits selon des standards internationaux ont été sélectionnés pour accueillir le Mondial 2022 au Qatar, auquel prennent part 32 sélections et qui verra environ 1,5 million de supporters affluer sur le pays.

S.L.