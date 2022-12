Maroc-Croatie : heure, chaînes et compos probables

Le Maroc retrouve la Croatie une fois de plus dans ce Mondial. Cette fois-ci, les deux nations se disputeront la 3e place. Le match se déroulera ce samedi à partir de 16h00 au stade Khalifa, à partir de 16h00. Il sera diffusé en langue arabe sur beIN Sports MAX 1, 3 et 4, ainsi que sur Arryadia et Al Aoula.

Pour ceux qui souhaitent suivre la rencontre en langue française, celle-ci sera diffusée sur TF1 et beIN Sports France 1.

Voici le 11 de départ probable marocain :

Bounou, Hakimi, Dari, Yamiq, Attiatallah, Amrabat, Amallah, Ounahi, Boufal, Hamdallah et Ezzalzouli.

Le 11 croate probable :

Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Kovacic, Modric, Vlasic, Petkovic et Perisic.

A.O.