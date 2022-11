Maroc-Croatie: ce qu’en pense Khalid Boutaïb (VIDEO)

L’international marocain et ex-Lion de l’Atlas, Khalid Boutaïb, est revenu sur la rencontre ayant opposé les Lions de l’Atlas à la sélection croate ce mercredi. Pour l’attaquant du Paris FC et ancien mondialiste de 2018, les Lions de l’Atlas devront redoubler d’effort au niveau de la ligne offensive ce dimanche.

Dans une interview via Skype pour la chaîne nationale Arryadia TV, Khalid Boutaïb a indiqué: ʺJe trouve que le match était bon. La défense était très, très forte. Ça se voit que Walid (Regragui, NDLR), a très bien travaillé. C’est dommage pour l’attaque, parce qu’on a beaucoup de joueurs qui n’ont pas beaucoup joué ces dernières semaines, et ça se ressent. Mais on va voir qu’ils vont monter en puissance. Ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer et travailler ensemble avec le nouveau coachʺ.

Pour lui, le fait que la Belgique ait battu le Canada 0-1 n’est pas inquiétant, surtout que la prestation d’Eden Hazard, Kevin De Bruyne et de leurs collègues manquait grandement de synergie. Boutaïb a indiqué que le Maroc devrait profiter du fait d’avoir joué un bon match contre la Croatie, pour semer le doute dans l’esprit de la sélection belge. ʺOn a de grands joueurs qui évoluent dans les tops clubs européens et on va se servir de leur expérience pour les mettre à mal et essayer de faire un très bon résultat inchallahʺ.

A.O.