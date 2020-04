Maroc/Covid-19: le Raja et le Wydad parlent d’une seule voix

Les deux grands clubs de Casablanca, le Raja et le Wydad, se joignent à la mobilisation générale pour faire face à la crise engendrée par le Covid-19, en organisant des ventes en ligne de tickets dont les recettes seront entièrement reversées au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus.

Les responsables des deux clubs affirment que les sportifs et les supporters, à l’instar de toutes les composantes de la société, s’attachent aux valeurs de solidarité nationale et s’associent aux efforts visant à atténuer les effets de cette crise.

Dans une déclaration à l’agence MAP, le président du Wydad, Said Naciri souligne que son club a mis en vente 60.000 billets, au prix de 30 dirhams, pour “participer à un match contre le virus”.

Quelque 15.000 tickets ont été écoulés jusque-là, a-t-il assuré, rappelant que cette action et tant d’autres “expriment l’ancrage de la vertu de la solidarité chez tous les Marocains, qui répondent ainsi à l’appel de la Nation”.

Dans une déclaration similaire, le président du Raja de Casablanca, Jawad Ziyat a indiqué que le club a mis en vente sur Internet des billets pour “un match virtuel contre la pandémie”, relevant que quelque 5.000 ont été vendus en peu de temps.

Il a fait aussi état de promesses de dons de toute les composantes du club, notamment les adhérents, au profit du Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Pour garder le contact et la flamme des fans, le Raja lancera, dès ce samedi à partir de 20H00, des animations et des vidéos sur sa page Facebook retraçant les prouesses historiques et les grands moments des Verts.

A l’unisson, les dirigeants des deux prestigieux clubs de la métropole n’ont pas omis de rappeler à leurs larges publics la nécessité de respecter des consignes préventives et des directives décrétées par les autorités compétentes pour faire face à la pandémie.

Dès les premiers jours de cette crise sanitaire sans précédents, les deux clubs ont adhéré aux efforts de sensibilisation sur la pandémie, en vue d’aider à une prise de conscience de l’importance de la prévention dans la préservation de la santé et de la sécurité des Marocains.

Les comptes officiels des deux clubs sur les réseaux sociaux avaient diffusé une série de publications appelant l’ensemble des citoyens à s’engager sérieusement dans cette campagne, dans le but de vaincre ce virus qui angoisse le monde entier.

M.S. (avec MAP)