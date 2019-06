Maroc-Côte d’Ivoire: la presse internationale encense les Lions de l’Atlas

Après leur victoire face aux Eléphants (1-0), en match comptant pour la 2e journée de la phase de poule, les Lions de l’Atlas font les choux gras de la presse internationale, qui a salué leur prestation.

Le site de la chaîne de télévision sportive américaine ESPN, par exemple, a titré: “Le Maroc est vraisemblablement la meilleure équipe de la Coupe d’Afrique des Nations après la victoire face à la Côte d’Ivoire”. La Deutsche Welle, média allemand, pour sa part, a titré: “CAN 2019: le Maroc reste parfait”.

Même son de cloche pour France Football qui a écrit: “Le Maroc, un sans-faute collectif face à la Côte d’Ivoire”.

Et d’ajouter: “Il faudrait continuer sur cette lancée collective. Le Maroc s’est signalé par les plus beaux mouvements collectifs depuis le début du match (19e, 23e, 39e, 67e, 92e) tout en conservant un équilibre intéressant”.

Finalement, So Foot, a écrit: “En voilà une équipe qui sait dicter les termes du combat. En lançant une attaque préventive symbolisée par ce but précoce d’En-Nesyri. Puis en levant haut ses boucliers, sur lesquels les Éléphants se sont sans cesse fracassé les défenses. Rodé collectivement et parfaitement en place tactiquement, ce Maroc-là, désormais qualifié pour les huitièmes de finale, a pour l’instant plutôt la gueule d’un candidat capable de soulever le trophée de cette CAN 2019.”.

Notons que les Lions de l’Atlas affronteront l’Afrique du Sud lundi 1er juillet, en match comptant pour l’ultime journée de la phase de poules de la CAN 2019.

